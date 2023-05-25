Найден подрядчик для нового этапа реставрации самарской «Дачи со слонами»

Контракт на проведение нового этапа реставрации дачи купца Головкина в Самаре выиграло ООО «Вега групп регион». Компания запросила за свою работу 79,5 млн руб. А начальная цена контракта составила 79,7 млн руб.. Заказчиком работ является министерство культуры РФ. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Работы должны быть выполнены до 30 сентября 2024 года. Госконтракт рассчитан на срок до 30 ноября того же года.

Дача купца Головкина была построена в начале XX века по проекту ее владельца. Она также называется «Дачей со слонами», потому что на территории находятся скульптуры слонов из цемента.

Постройка располагается на ул. Советской Армии, д. 296. Ранее объект находился в муниципальной собственности, позже он был передан в федеральную. Он признан объектом культурного наследия федерального значения. Также здание было закреплено за Самарским государственным техническим университетом (СамГТУ).

Георгий Портнов