Wildberries построит складской комплекс в Кузбассе за 7,6 млрд рублей

Wildberries планирует вложить в проект 7,6 млрд руб. в строительство складского комплекса для оказания услуг по хранению и транспортировке товаров на территории опережающего развития «Юрга». Соглашение о реализации инвестпроекта подписали губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и генеральный директор компании Татьяна Бакальчук.

Площадь складского комплекса составит 100 тыс. кв. м, первую очередь начнут строить в текущем году. Инвестору предоставлен земельный участок в аренду без проведения торгов общей площадью 18 га, он расположен на выезде из Юрги и имеет прямой выход на федеральную автодорогу P-255 «Сибирь».

На Петербургском экономическом форуме в 2021 году регион и компания заключили меморандум о расширении совместных проектов, который предусматривал помимо строительства логистического центра «содействие расширению сети электронной коммерции и увеличению интернет-продаж организаций и предпринимателей региона». По данным Wildberries, на сегодняшний день на платформе компании зарегистрированы свыше 8 тыс. предпринимателей из Кузбасса.

На прошлой неделе стало известно, что Wildberries планирует запустить в Новосибирской области распределительный центр площадью 156 тыс. кв м. Инвестиции в проект составят 9,2 млрд руб.

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Игорь Лавренков, Кемерово