11 домов пострадали при обстреле села Козинка Белгородской области со стороны Украины

В результате обстрела ВСУ села Козинка Грайворонского городского округа Белгородской области были серьезно повреждены 11 частных домов. Зафиксировано попадание восьми артиллерийских мин. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Пострадавших нет.

Кроме того, повреждены один легковой автомобиль, линии электро-, газоснабжения.

Последствия обстрела

Фото: из telegram-канала Вячеслава Гладкова

«На месте работает комиссия по обследованию и оценке ущерба. Аварийные бригады приступят к устранению последствий после согласования с Министерством обороны РФ»,— заключил глава региона.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 62 снарядами.

Алина Морозова

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