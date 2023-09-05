В 2024 году в Белгородской области отремонтируют десять мостов за 550 млн рублей

Десять мостов отремонтируют в Белгородской области в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте». К восстановлению восьми из них, находящихся в «предаварийном состоянии», уже приступили. По словам главы региона, это позволит завершить работы в «максимально короткие сроки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Господин Гладков уточнил, что больше всего подлежащих ремонту путепроводов расположено в Старооскольском городском округе — пять. Еще два находятся в Валуйском городском округе, по одному — в Шебекинском городском округе, Корочанском и Чернянском районах.

По словам губернатора, в Староосколькоском городском округе обновят мост над трамвайными путями в составе транспортной развязки, три объекта над автодорогой Магистраль 1-1 и еще один на проспекте Алексея Угарова. В Валуйском горокруге — путепровод через железнодорожные пути, являющийся частью дороги Новый Оскол — Валуйки — Ровеньки, и объект на улице Демьяна Бедного в Валуйках, проходящий через реку Валуй. В Шебекинском горокруге отремонтируют мост на улице Пески в селе Нежеголь над одноименной рекой, в Корочанском районе — объект через реку Корень и являющийся частью дороги Самойловка — Кощеево — Хмелевое, в Чернянском — путепровод через реку Оскол, являющийся частью дороги Короча — Чернянка — Красное.

Господин Гладков не озвучил стоимость работ. Однако, судя по порталу госзакупок, заключены контракты на обновление восьми из указанных мостов. Их общая сумма составляет 546,3 млн руб. Все работы выполнят местные компании: «Мастерстрой», «Белгородспецстрой», «Строймостсервис», «Автомост», «Спецремстрой», «Мостдорстрой».

Ранее министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко сообщил, что в следующем году в регионе планируется отремонтировать 12 мостов. Общая сумма средств, выделяемых на обновление дорог в 2024-м, может составить 14 млрд руб.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте