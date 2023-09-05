Палачи в пехоте

Верховный суд ДНР вынес приговоры по делам двух морских пехотинцев ВСУ. Валентин Василенко был признан виновным в убийствах 14 человек, которые совершил, заступая на пост в Мариуполе. За них морпеху, признавшему вину, назначили пожизненный срок. Другой фигурант, заместитель командира роты по воспитательной работе Сергей Батынский, проведет за решеткой 25 лет. Было установлено, что старлей, добиваясь показаний от задержанного, изнасиловал его спутницу, а потом застрелил мужчину. К боевым действиям никто из жертв морпехов не имел отношения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентин Василенко

Фото: Прокуратура ДНР Валентин Василенко

Фото: Прокуратура ДНР

Верховный суд ДНР по требованию прокуратуры республики признал подсудимого Валентина Василенко виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а», п. «ж», п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой по мотивам политической, идеологической ненависти) и ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Как установило Следственное управление России (СКР), все инкриминируемые ему преступления оператор противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты вооруженных сил Украины Василенко совершил, находясь на боевом посту.

Из материалов уголовного дела следует, что Василенко с 2018 года служил в ВСУ по контракту, а с марта 2022 года вместе с другими морпехами участвовал в боевых действиях в Мариуполе. Среди прочего ему с товарищами была поставлена задача охранять позиции у завода Ильича, на котором находилась база морпехов.

21 марта, находясь на посту на улице Мамина-Сибиряка, говорится в деле, Василенко увидел группу из шести мужчин, шедших со стороны храма святой княгини Ольги. Связавшись по рации с командиром своего взвода, морпех доложил о неизвестных. В ответ ему, по словам самого обвиняемого, приказали действовать по ситуации.

Как утверждал потом на допросах морпех, он попытался остановить мужчин, но поскольку они не подчинились, открыл огонь из автомата на поражение, убив всех шестерых.

Как потом выяснилось, вооружены они не были.

23 марта, находясь на той же позиции, Василенко расстрелял из автомата микроавтобус, якобы не остановившийся по его требованию. В нем погибли восемь человек — безоружные мужчины, женщина и ребенок. Будучи подследственным, а затем и подсудимым, Василенко признавал свою вину, подробно рассказывая в присутствии адвоката, как развивались инкриминированные ему события. Очевидно, он рассчитывал, что так ему удастся избежать пожизненного срока, но прокуроры в суде настояли именно на таком наказании.

Во вторник в Верховном суде ДНР был осужден и еще один морпех — заместитель командира роты огневой поддержки по воспитательной работе Сергей Батынский. 7 апреля, говорится в обвинении, морпехи во главе со старшим лейтенантом Батынским в районе ПАО «Азовмаш» в Мариуполе под предлогом установления личностей и проверки документов незаконно задержали и поместили в подвал завода мужчину и женщину, состоявших в отношениях.

На следующий день офицер Батынский, будучи в состоянии алкогольного опьянения, спустился в подвал, где стал добиваться от задержанных признаний в сотрудничестве с российскими военными.

По материалам дела, затем он отвел женщину в соседнее помещение и под угрозой убийства изнасиловал ее. После вернулся в подвал и застрелил мужчину. При этом потерпевшие (женщина работала на почте, а мужчина — слесарем на заводе) по требованию офицера-воспитателя сами выбирали, кто из них останется в живых.

Суд, согласившись с позицией представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил), поддержавшего государственное обвинение по уголовному делу, признал Сергея Батынского виновным по ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление), ст. 356 УК РФ, а также по ст. 131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством), назначил ему 25 лет в колонии строгого режима.

По данным источников «Ъ» в следственных органах, морские пехотинцы ВСУ, служившие в Мариуполе, отличались особой жестокостью как в отношении военнопленных россиян, так и мирного населения, которых они якобы считали предателями.

Николай Сергеев