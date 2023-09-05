Мобильный павильон Петербурга на ВДНХ посетили 4 тысячи москвичей

За две недели в мобильный павильон городского туристско-информационного бюро Санкт-Петербурга на территории ВДНХ в Москве посетило 4 тысячи человек. Об этом 5 сентября сообщили в Telegram-канале пресс-службы правительства Петербурга.

На территории ВДНХ специалисты из Петербурга рассказывают о достопримечательностях Северной столицы, предлагают бесплатные буклеты и карты, а также знакомят гостей с событийной афишей и возможностями туристского портала Visit Petersburg.

Павильон будет работать до 3 ноября с 10:00 до 21:00.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что городское туристско-информационное бюро, подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, планирует потратить до 39,8 млн руб. на привлечение в город туристов из других крупных российских городов.

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