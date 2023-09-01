Петербург потратит 40 млн руб. на привлечение туристов из крупных городов России

Городское туристско-информационное бюро, подведомственное комитету по развитию туризма Санкт-Петербурга, планирует потратить до 39,8 млн руб. на привлечение в город туристов из других крупных российских городов. Тендер размещен учреждением на портале госзакупок, обратил внимание «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Рекламная кампания по привлечению туристов в Петербург пройдет в ноябре в Москве и Московской области, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Челябинске и Самаре. Рекламу покажут на экранах, расположенных вдоль Третьего транспортного кольца в Москве, и на центральных улицах других городов. Планируется задействовать 644 рекламных носителя и показать рекламное сообщение 19,2 млн раз.

По подсчетам журналистов издания, с начала 2023 года комитет запланировал потратить на улучшение туристического имиджа города внутри России около 500 млн руб. – это сумма начальных цен всех контрактов, размещенных бюро на сайте госзакупок. Сюда входит продвижение портала Visit-Petersburg, организация презентаций в регионах, реклама в аэропортах и на улицах.

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