Toyota анонсировала кроссовер Century

Компания Toyota анонсировала новый кроссовер, который войдет в семейство Century и станет флагманской моделью бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Новинка официально станет частью семейства Century, представленного сейчас премиальным седаном. Никакой официальной информации о грядущей премьере нет, но на тизерах представлены элементы, отсылающие к позиционированию модели.

Первое изображение показывает водителя в белых перчатках, который открывает заднюю дверь, что указывает на ориентацию автомобиля как на транспортное средство для премиальных клиентов. Второй снимок демонстрирует эмблему Century на решетке радиатора.

Новый кроссовер будет позиционироваться как самый дорогой и роскошный автомобиль в гамме Toyota, оказавшись в линейке выше Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Официальная премьера нового кроссовера Toyota состоится 6 сентября. Напомним, седан Toyota Century выпускается с 1967 года и доступен только на рынке Японии.

Максим Вершинин

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