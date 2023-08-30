Компания Toyota анонсировала новый кроссовер, который должен стать флагманской моделью бренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Toyota Фото: Toyota

Никакой информации о новинке нет. Ожидается, что модель войдет в семейство Century, представленное сейчас премиальным седаном. Новый кроссовер будет позиционироваться как самый дорогой и роскошный автомобиль в гамме Toyota, оказавшись в линейке выше Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX.

Официальная премьера нового кроссовера Toyota состоится 6 сентября. Напомним, седан Toyota Century выпускается с 1967 года и доступен только на рынке Японии.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK