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В Ярославле электробусы выйдут на линию в декабре

38 электробусов в Ярославль поставит АО «Современные транспортные технологии» из Нижнего Новгорода до 30 ноября. Планируется, что новый транспорт выйдет на линию в декабре. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Продолжаем работу по модернизации транспорта в области. Полностью обновили в Ярославле и Ярославском районе автобусы, теперь к автобусам добавим современные электробусы. Все машины будут брендированными - в желтом цвете и с надписью «Яэлектробус»,— рассказал глава региона.

В правительстве сообщили, что по итогам аукциона нижегородская компания стала подрядчиком по поставке электробусов в регион. Стоимость контракта, который будет подписан в ближайшее время, составила 1,5 млрд руб. До 30 ноября электробусы должны поставить в город, а выпустить их на линию планируется в декабре.

«В настоящее время ведется работа по определению маршрутов их движения. Они должны усилить действующие автобусные и троллейбусные маршруты»,— говорится в сообщении правительства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что регион получил безвозмездную субсидию из федерального бюджета на приобретение электробусов.

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