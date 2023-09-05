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Коммерсантъ FM
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Член правления ТПП России: вопросы новых технологий и цифровизации интересуют только треть промышленников

В России нужно развивать комплексную программу цифровизации, считает председатель совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике, глава проекта промышленной реновации, член правления Торгово-промышленной палаты России Владимир Гамза. При этом, по его словам, в стране еще не закончен процесс автоматизации производства.

В ходе конференции «Промышленность-2023: цифровые технологии», организованной «Ъ», эксперт привел данные опросов, которые Росстат проводит среди промышленников. О необходимости реконструкции предприятий говорит 71% опрошенных, о необходимости автоматизации — 55%, вопросы цифровизации и новых технологий интересуют 35% респондентов. По его словам, это показывает, что тема цифровизации востребована, но ей нужно заниматься «как национальными программами». Эксперт обратил внимание, что в России «почти нет» НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы), станкостроение развито слабо.

Заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева в ходе сессии привела примеры предприятий, благодаря цифровизации повысивших свою эффективность. В их числе она выделила компанию «Юниформ Ателье» (пять лет назад запустила цифровую швейную фабрику, за это время производительность труда выросла на 30–35%), СИБУР (запустил проект, который помог снизить скорость обработки заявки на 8 минут, в сутки это позволяет экономить 386 человеко-часов), уфимскую детскую клиническую больницу (ввела телемедицину, повысила количество консультаций в семь раз).

Как выяснили исследователи из ВШЭ и УрФУ, иностранный капитал активно способствовал модернизации российской экономики, но с уходом иностранцев из РФ потенциал этот может заметно сократиться.

Что влияет на цифровизацию в промышленности — в материале «Ъ» «Иностранный двигатель российского техно».

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