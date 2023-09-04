Иностранный двигатель российского техно

Иностранный капитал активно способствовал модернизации российской экономики, выяснили исследователи ВШЭ и УрФУ. Он поддерживал внедрение роботизации в промышленности, а компании с иностранными собственниками демонстрировали большую производительность. С уходом иностранцев из РФ потенциал модернизации может заметно сократиться. Власти де-факто переориентируют российские НИОКР на реинжиниринг, что в конечном итоге будет только тормозить производительность в РФ в сравнении с ведущими странами. Вероятно, понимая это, Белый дом готов открыть двери для новых иностранных инвесторов — но либерализация режима ориентирована на дружественные страны, среди которых мало технологических лидеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исследования показали, что иностранные роботы были главной механической рукой помощи в модернизации российской промышленности и повышении производительности

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Исследования показали, что иностранные роботы были главной механической рукой помощи в модернизации российской промышленности и повышении производительности

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Коллектив ученых из НИУ ВШЭ (Михаил Кузык, Юрий Симачев и Анна Федюнина) и УрФУ (Людмила Ружанская) изучил факторы применения сквозных цифровых технологий — роботов, искусственного интеллекта (ИИ) и 3D-печати — на промышленных предприятиях. Несмотря на очевидные положительные сдвиги в цифровизации, РФ все еще отстает от мировых лидеров в использовании передовых технологий. В основе исследования (статья будет опубликована в журнале «Вопросы экономики») — данные опроса предприятий, проведенного в 2018 году, выборка — 1,7 тыс. компаний.

В качестве объясняющих переменных ученые выделили несколько внутренних и внешних факторов, включая в том числе наличие иностранного собственника и государства в капитале компании, глобализацию деятельности, уровень цифровой зрелости. Среди выводов исследования — ограничительная роль импорта для применения роботов и ИИ; положительное влияние иностранного капитала в компании на внедрение робототехники, причем не только на инновационных предприятиях, но и в целом; значимая роль государственного капитала для инновационных компаний, внедряющих роботов и аддитивные технологии.

О роли иностранного капитала в модернизации экономики, важности импорта для внедрения роботов также говорят результаты исследования авторов ВШЭ «Влияние роботизации на производительность промышленных предприятий в России» (Анна Федюнина, Николай Городный и Юрий Симачев) — статья опубликована в 21-м томе «Российского журнала менеджмента». Как отмечают авторы, «это первый подход к оценке эффектов от внедрения промышленных роботов» в России через влияние прямого импорта роботов на производительность предприятий.

База данных для этого исследования составила 81,8 тыс. компаний в обработке в 2011–2018 годах с выручкой не менее 10 млн руб. в год на конец периода. Ученые насчитали только 295 предприятий—прямых импортеров в указанный период. Использование данных по импорту исследователи объясняют тем, что ввозимые роботы занимали до 96% совокупного их рынка в РФ, при этом доля прямого импорта компаниями не превышала 9% и приходилась менее чем на 1% предприятий. Интересно, однако, то, что это преимущественно крупные компании с иностранным капиталом и предприятия-экспортеры, то есть интернационализированные компании, обладающие более высокой производительностью (как совокупной факторной производительностью, так и производительностью труда).

Ученые пришли к выводу, что импорт роботов не дает таким компаниям преимуществ в производительности, однако «премия в производительности от импорта роботов для неинтернационализированных компаний сопоставима по размеру с эффектом от экспорта или привлечения иностранного капитала» (что, вероятно, описывает экономический потенциал роботизации чисто российских компаний).

Впрочем, уход иностранного капитала заметно сократит этот потенциал модернизации. Усилия по технологическому развитию РФ де-факто будут направлены на реинжиниринг и переизобретение уже существующих на глобальном рынке технологий, доступ к которым РФ потеряла из-за санкций в связи с ее военной операцией на Украине (см. “Ъ” от 26 мая). Подобная ситуация в конечном счете станет тормозом для и без того отстающей от роста зарплат производительности на фоне рекордного сокращения безработицы и перетока рабочей силы в госсектор (см. “Ъ” от 5 апреля).

Вероятно, понимая это, власти готовы на попытку открыть двери перед новыми иностранными инвесторами — Минфин и ЦБ, напомним, подготовили обещанные послабления для выплаты дивидендов иностранцам (см. “Ъ” от 24 августа). Однако де-факто либерализация рассчитана на дружественные страны, которые не являются технологическими лидерами (за исключением КНР) — в этой связи рассчитывать на быстрый успех вред ли возможно.

Венера Петрова, Олег Сапожков