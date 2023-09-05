Общая сумма инвестпроектов, реализуемых в Сочи, достигла 302 млрд рублей

Общая сумма инвестиционных проектов, реализуемых в Сочи, к настоящему времени составляет 302 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По завершении всех необходимых работ на территории курорта появится 13,7 тыс. номеров в средствах размещения и 11 тыс. новых рабочих мест.

«Для развития туризма первостепенно увеличение номерного фонда и повышение качества предоставляемых услуг. Об этом сейчас говорит руководство страны, и для нашего региона — российского курорта номер один — это максимальный приоритет»,— отметил вице-губернатор региона Александр Руппель.

В настоящее время в городе возводят центр гастротуризма Redpeak за 800 млн руб., корпус общежития для сотрудников курорта «Красная Поляна» на 320 мест, пятизвездочный отель в Красной Поляне на 850 номеров за 6 млрд руб. и другие объекты.

В общей сложности в Краснодарском крае реализуют 46 инвестпроектов на общую сумму 458 млрд руб., большая часть которых приходится на Анапу, Сочи, Геленджик, Туапсинский и Мостовской районы.

Ранее власти Сочи заявили, что намерены увеличить объем муниципального бюджета за счет участия в федеральных и региональных госпрограммах.

Анастасия Донскова

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