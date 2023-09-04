Власти Сочи хотят увеличить городской бюджет с помощью краевых госпрограмм

В Сочи планируют увеличение муниципального бюджета за счет участия в госпрограммах Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

К настоящему времени город участвует в 17 краевых и федеральных программах. За первые шесть месяцев 2023 года курорт дополнительно привлек в бюджет 30,5 млрд руб., что составляет 17% от общего регионального финансирования.

«Уже получено подтверждение на участие в 9 программах на сумму 16,2 миллиарда рублей. Наша задача — максимально использовать возможности для реализации всех видов краевой поддержки во благо курорта»,— отметил глава курорта Алексей Копайгородский.

В 2024 году город планирует принять участие в программах по восстановлению объектов культуры, поддержке детского оздоровительного отдыха, формированию городской среды, модернизации объектов ЖКХ, созданию инфраструктуры берегоукрепления.

Анастасия Донскова

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