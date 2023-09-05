Сборная Уралхим Run Factory заняла второе место в общекомандном зачете на Пермском марафоне

Сборная Уралхим Run Factory, куда вошли более 180 сотрудников АО «ОХК «Уралхим» и ПАО «Уралкалий», заняла второе место в общекомандном зачете Пермского марафона.

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Представители компании выступили на дистанциях 42,195 км, 21,098 км, 10,550 км, 5 км и 3 км.

Лучшие результаты показали сотрудники филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим». В полумарафоне на 21 км в возрастной категории 30-39 лет победил механик установки углекислоты Анатолий Печенкин. В составе команды Федерации легкой атлетики Пермского края второе место в эстафете на 42,2 км занял газоспасатель Андрей Смирнов. На дистанции 5 км третье место — Кирилл Горкунов, слесарь ремонтно-механического производства.

В Пермском марафоне помимо любителей выступили и профессиональные спортсмены. Команда «Олимпийские чемпионы», в состав которой вошли Александр Легков, Денис Спицов, Вероника Степанова и Савелий Коростелев, финишировала на третьем месте в эстафете на 42,2 км.

Радмир Габдуллин, советник генерального директора по спорту и молодежной политике АО «ОХК «Уралхим»:

Такие проекты, как «Уралхим Run Factory», «Уралхим Ski Factory», «Ural FC» являются одними из социальных лифтов для молодежи и в целом жителей региона присутствия компаний. Поддержка Пермского марафона — это важная составляющая нашей социальной политики, где у сотрудников есть возможность проявить и показать себя.

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Александр Легков, российский лыжник, олимпийский чемпион:

Это настоящий праздник, когда спортивное сообщество собирается вместе. Пермь принимает очень тепло, мы уже второй раз здесь бегаем, трасса очень сложная, так как много подъемов. Пермский край показывает, что является одним из лучших регионов для проведения спортивных мероприятий.

Пермский международный марафон — одно из флагманских мероприятий, приуроченных к 300-летнему юбилею города. Впервые Пермский марафон был проведен в 2017 году. С 2020 года мероприятие входит в международный рейтинг соревнований по версии World Athletics, а также в топ-100 международных марафонов. В этом году было около 12 000 участников: профессиональные спортсмены и любители бега, а также более 50 000 зрителей. «Уралхим» выступил генеральным партнером Пермского марафона. АО «ОХК «Уралхим» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных, калийных и комплексных удобрений, ведущий свою деятельность с 2007 года. Производственные мощности компании расположены в Калининградской (ООО «ГЕО НПК»), Кировской (филиал «КЧХК»), Московской областях (филиал «ВМУ») и Пермском крае (филиал «Азот», филиал «ПМУ», ПАО «Уралкалий»). Общая численность персонала составляет 31 000 человек.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь