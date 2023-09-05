В Екатеринбурге в ноябре по песням «Короля и Шута» пройдет симфоническое шоу

В Екатеринбурге пройдет симфоническое шоу по песням группы «Король и Шут». Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе «Яндекс Афиши». Выступление от Санкт-Петербургской команды Imperial Orchestra екатеринбуржцы смогут увидеть 18 и 19 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши» Фото: пресс-служба «Яндекс Афиши»

Как сказано в сообщении, на сцене разместятся более 120 музыкантов Imperial Orchestra в костюмах персонажей из песен «Короля и Шута», а дирижировать оркестром будет сам Мертвый Анархист. Они исполнят знаменитые композиции «Лесник», «Прыгну со скалы» и другие.

«Многие наши музыканты сами являются фанатами легендарной группы. Нам хотелось сделать не просто оркестровое кавер-шоу, а масштабную симфоническую постановку с уникальным звучанием и особой визуальной атмосферой. В результате мы сохранили привычную стилистику панк-рока и добавили мощи в современное звучание оркестра»,— сообщили представители команды.

Подробнее о культурных мероприятиях, которые пройдут в Екатеринбурге до 8 сентября — в материале «Ъ-Урал» Борис Рыжий, гравюры Рафаэля и «Баядера».

Полина Хабарова

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