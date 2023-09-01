Борис Рыжий, гравюры Рафаэля и «Баядера»

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить вечер памяти уральского поэта Бориса Рыжего и фестиваль лейбла «Up! Up! Up!», в театрах посмотреть балет «Сильфида» и премьеру «Баядеры». А если приехать в Ирбит, то можно увидеть выставку «Рафаэль в веках и искусствах». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

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Концерты

В Музее андеграунда 3 сентября пройдет фестиваль музыкального лейбла «Up! Up! Up!», на котором выступят такие исполнители, как «Перемотка», «Сова», Vitya, Макс Юдин, Рома Хикматов и другие. Лейбл «Up!Up!Up! Music» основан в 2011 году в Екатеринбурге. Компания издает музыку независимых музыкальных групп, среди которых «Мы», «Перемотка», «Марсу нужны любовники» и другие. Всего за время существования лейбла выпущено более 650 релизов. Стоимость билета на фестиваль — 1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во Дворце культуры железнодорожников 4 сентября состоится концерт «Ханс Циммер OST». На нем оркестр «Модерн» выступит в расширенном составе (35 музыкантов) и с обновленной программой. Стоимость билета — от 1,3 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 5 сентября дуэт La Caffee представит музыку из знаменитых советских фильмов, мультфильмов, голливудских драм «Телохранитель», «Красотка» и других. В составе дуэта — Вячеслав Жижилев (фортепиано) и Борис Жвакин (саксофон). Стоимость билета — 600 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поэт Борис Рыжий

Фото: Объединенный музей писателей Урала Поэт Борис Рыжий

Фото: Объединенный музей писателей Урала

В музее «Литературная жизнь Урала XX века» 8 сентября пройдет поэтический марафон, в котором все желающие смогут прочитать стихотворения Бориса Рыжего. На мероприятии в онлайн-формате будут присутствовать литературное объединение «Свободные ассоциации» (Томск), Челябинская областная универсальная научная библиотека, Ульяновский областной краеведческий музей имени Ивана Гончарова, творческое объединение «ОВВО» (Сыктывкар), библиотека имени Федора Достоевского и творческое объединение «Станция Дно» (Москва). Вход на марафон свободный, по регистрации.

В Ельцин-центре 8 сентября состоится вечер памяти Бориса Рыжего «Отмотай-ка жизнь мою назад». Гости увидят отрывки из документальных фильмов о поэте, услышат стихи Бориса Рыжего в исполнении актеров Ростислава Ганеева, Евгении Бурмаки и Владислава Пивнева. Об уральском поэте расскажут его близкие люди, друзья, современники, писатели и поэты: Алексей Кузин, Олег Дозморов, Наталья Смирнова, Юрий Казарин, Никита Быстров, Константин Богомолов и другие. Посещение вечера свободно, по регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей гравюры и рисунка (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей гравюры и рисунка (Ирбитский государственный музей изобразительных искусств)

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Выставки

В Ирбитском государственном музее изобразительных искусств 24 августа открылась выставка «Рафаэль в веках и искусствах». На ней представлено живописное произведение и 34 гравюры, выполненные по оригиналам Рафаэля. Кроме того, посетители могут увидеть рисунки с росписей, которые находятся в музеях Ватикана, Рима и Флоренции. Выставка продолжит работу до 3 октября, стоимость полного билета — 200 руб.

В Екатеринбурге в музее «Литературная жизнь Урала XIX века» 2 сентября состоится кинолекторий «Зеленый фургон». Посетители познакомятся с историей создания трагикомедии Александра Павловского и прототипами главных героев, чья жизнь была увлекательнее приключений на экране. Кинолекторий пройдет в пространстве выставки «Молодые железнодорожники: Булгаков, Катаев, Олеша во МХАТе». Стоимость билета — 200 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 6 сентября пройдет лекция Тимофея Чаплюка «Трагедия в стиле такси-блюз: как рокеры пришли в кино и чем это закончилось?». В годы перестройки советское кино несколько изменилось: поменялась манера повестования, стали появляться новые темы, жанры. Вместе с этим изменилась и музыка к фильмам. Такие кинокартины, как «Асса», «Лох — победитель воды», «Игла», «Такси-блюз», «Два капитана-2» раскрыли рок-музыкантов с новых сторон. Стоимость полного билета — 300 руб.

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Спектакли

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 2 сентября покажут балетную постановку «Сильфида», премьера которой состоялась в июле. Ее создатели ориентировались на спектакль Датского королевского балета — интерьер в первом акте собран по историческим образцам, а во втором — представлена фантазия по мотивам художественных работ Уильяма Тернера и Джона Констебла. Однако в спектакль добавлены детали и переработаны некоторые фрагменты. Постановка открывает новый 112-й театральный сезон в «Урал Опера Балет». Стоимость билета — от 400 руб.

На сцене Малого драматического театра «Театрон» 6 сентября состоится премьера спектакля «Мой бедный Марат» в исполнении актеров театра-студии «Колесо». Сюжет разворачивается в марте 1942 года в блокадном Ленинграде и рассказывает о трех молодых людях — Марате, Лике и Леонидике. Это история о любви, которая выросла вопреки голоду, холоду и ужасам войны. Герои попадают в классический любовный треугольник, и каждому из них придется сделать нелегкий выбор, чтобы найти путь к счастью. Стоимость билета — от 500 руб.

В Камерном театре 7 сентября состоится премьера спектакля «Б. Рыжий» ко дню рождения уральского поэта. Постановка представляет собой попытку заглянуть в хрупкий мир поэта с помощью его стихотворений. Спектакль создан Александром Ваховым. Стоимость билета — 900 руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 8 сентября состоится премьера спектакля «Баядера». Главная герои «вращаются» в свете: загадочный затворник Раджами мечтает жениться на Одетте Даримонд, а супруга крупного бизнесмена Луи-Филиппа, который интересуется Индией, желает познакомиться с наследным принцем Лагоры. Помочь героям может эксцентричный журналист Наполеон, которому не помешают ни «очковая змея», ни «пятнистый тигр». В истории сочетаются драматичные любовные переживания, азартные танцы, шутки и музыка. Стоимость билета на спектакль — от 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кино

В Ельцин-центре с 31 августа по 6 сентября продолжается показ фильма Тибо Сегуэн «Романтик» на французском языке с русскими субтитрами. Главный герой Сезар, внезапно исчезнув из жизни возлюбленной, вновь возвращается в Париж, чтобы продолжить отношения с Саломе. Но неожиданно Сезар узнает, что он — отец трехлетней девочки. Это известие в корне меняет его жизнь и заставляет персонажа начать вести двойную игру. Кинокартина рассказывает о том, на что готов пойти мужчина, чтобы мечты о семейном счастье стали реальностью. Стоимость билета на кинопоказ — 320 руб.

Подготовила Анастасия Таначева