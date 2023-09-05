Средняя зарплата врачей в Петербурге в 2024 году может составить 164 тысячи рублей

В следующем году средняя зарплата медицинских работников в Санкт-Петербурге повысится на 8,6%. Ожидается, что в 2024 году у среднего и младшего медицинского персонала она составит 82 тыс., у врачей 164 тыс. рублей. Рост зарплат обусловлен увеличением финансирования Территориальной программы обязательного медицинского страхования. Такой прогноз дали в комитете по экономической политике и стратегическому планированию. Данные также подтверждает Росстат.

«Доходы ТФОМС в 2024 году вырастут. Ожидается увеличение бюджета до 154 млрд рублей, что на 8,3% выше, чем в текущем году. Практически весь бюджет ТФОМС пойдет на реализацию Территориальной программы ОМС. Ее размер составит 143 млрд рублей»,— сообщила начальник отдела по связям с общественностью ТФОМС Санкт-Петербурга Евгения Лаурхаммер.

В текущем году доходы ТФОМС составили 142 млрд рублей. Увеличение бюджета в 2024 году позволит вложить большие средства в реализацию территориальной программы: повысить среднюю заработную плату медицинских работников, а также увеличить подушевой норматив на одного застрахованного гражданина.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в следующем году этот показатель в Петербурге составит 23 643 рубля, что почти на 40 % выше федерального.

Полина Кузнецова

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