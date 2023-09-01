Территориальный фонд ОМС в Петербурге согласовал предварительный бюджет на 2024 год

Правление Территориального фонда обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге согласовало проект бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба правительства Петербурга.

Практически весь бюджет ТФОМС пойдет на реализацию Территориальной программы ОМС. Подушевой норматив на одного застрахованного жителя Петербурга составит 23 643 рубля, что почти на 40 % выше федерального.

Также в 2024 году должен продолжиться рост зарплаты медработников — предполагается, что в среднем она увеличится на 8,6 %.

Кроме этого, как отметили в ТФОМС, по состоянию на 1 сентября медучреждения Петербурга заработали на лечении иногородних больных почти 7 млрд рублей, что составляет 70 % от суммы, запланированной фондом на год.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца следующего года Петербург готов принять не менее 300 тыс. медицинских туристов, которые принесут в экономику города до 36 млн долларов.

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