«Самым тиражируемым событием стала презентация новинок Honor»

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о том, какая техника была представлена на выставке в Берлине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ren Pengfei / XINHUA / Xinhua / AFP Фото: Ren Pengfei / XINHUA / Xinhua / AFP

5 сентября — последний день берлинской выставки IFA. Приходят на нее не только представители индустрии и медиа, но и просто желающие, которые, кстати, и составляют основную долю посетителей.

Полагаю, во многом это заслуга выбранного формата: у людей есть возможность вживую оценить электронику, которая только появилась или окажется в ближайшее время в продаже.

В этом году самым тиражируемым событием выставки стала презентация новинок Honor. Китайский вендор представил миру самый тонкий смартфон с гибким дисплеем в формате «книжки» Magic V2 (толщина устройства в сложенном виде — 9,9 мм) и концептуальную складную модель с дисплеем наружу Magic V Purse. Ее создатели предлагают носить в руках или на плече, как женскую сумочку.

Любопытно, но я бы хотел обратить внимание на инновации и технологии рынка бытовых устройств. Там производителям тоже есть чем удивить или, по крайней мере, облегчить жизнь человеку, позволив ему лениться еще больше.

Разработчики Siemens Home Appliances встроили в свою новую духовку iQ700 функцию распознавания блюда — пользователю достаточно поместить его в печь, дальше она сама выберет режим и время. На старте духовка распознает 40 позиций. Но со временем разработчики обещают расширить этот перечень.

Бренд Russell Hobbs представил мультиварку SatisFry Air & Grill Multicooker. Там обошлось без машинного обучения и искусственного интеллекта. Хватило прикладной инженерной хитрости, чтобы повысить эффективность традиционных аэрофритюрниц на 76%: к обычному верхнему потоку горячего воздуха добавили аналогичный нижний.

На стендах Narwal и SwitchBot посетители IFA смогли познакомиться с домашними моющими роботами-пылесосами, базы которых подключаются к водопроводу и сливу. Это позволяет устройству автоматически избавляться от грязной воды и забирать свежую для уборки. Другой пылесос Narwal в режиме Max распознает сложные загрязнения и уделяет им больше времени.

Множество компаний сосредоточены на концепции устойчивого развития. Экологичность приборов выходит на первый план. К примеру, за последние десять лет европейскому подразделению Hisense удалось снизить средний показатель энергопотребления холодильников на 7%, посудомоечных машин — на 21%, а стиральных — на 36%.