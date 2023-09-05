Алтайский край в первом полугодии увеличил объем инвестиций почти на 13%

В Алтайском крае в первом полугодии инвестиции в основной капитал увеличились на 12,6% (до 58,7 млрд руб.) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает региональный миинэкономразвития.

Почти половина (49,5%) от всего объема инвестиций пришлась на покупку машин, оборудования, транспортных средств, хозяйственного инвентаря и прочего. На строительство зданий и сооружений, не включая жилые, было использовано 30,8%, на строительство жилых зданий и помещений - 15,6%.

Также в первом полугодии вырос объем инвестиционных вложений в обрабатывающие производства (в 1,5 раза), в производство напитков (в 2 раза), в производство пищевых продуктов (в 1,6 раза) и в производство текстильных изделий (в 3,4 раза). Вместе с этим за первые шесть месяцев текущего года увеличились вложения в добычу полезных ископаемых (+45%), в водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов (+39,4%), в транспортировку и хранение (+34,7%), а также в обеспечение электроэнергией, газом, паром (+28,6%).

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что по итогам первого полугодия текущего года Томская область привлекла 56 млрд руб. инвестиций на развитие экономики и социальной сферы региона. Наиболее привлекательной для инвестирования, как и в прошлом году стала сфера добыча полезных ископаемых - 14,7 млрд руб. (31,9% от общего числа).

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Александр Киселев