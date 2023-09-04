Томская область за первое полугодие 2023 года привлекла 56 млрд инвестиций

За первое полугодие 2023 года Томская область привлекла 56 млрд руб. инвестиций на развитие экономики и социальной сферы региона, сообщает Томскстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ Фото: Валерий Доронин, Коммерсантъ

Наиболее привлекательной для инвестирования, как и в прошлом году, стала сфера добыча полезных ископаемых - 14,7 млрд руб. (31,9% от общего числа). Большего всего инвестиционных вложений было направлено в добычу нефти и природного газа (11,8 млрд руб.), далее идут обрабатывающие производства – 8,8 млрд руб. (19,1%), деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 6,6 млрд руб. (14,2%), в транспортировку и хранение (в том числе трубопроводный транспорт) – 4,3 млрд руб. (9,2%).

Уточняется, что на собственные средства компаний пришлось 72% инвестиций в основной капитал, при этом наибольшая доля приходилась на бюджетные средства, включающие поступления из бюджетов всех уровней (34,8%). Также существенная доля приходилась на кредиты банков (20,5%).

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Александр Киселев