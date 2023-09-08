О том, что не дает развиваться в России продуктам малотоннажной химии для фармотрасли, “Ъ” рассказал директор Менделеевского инжинирингового центра РХТУ Ратмир Дашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ратмир Дашкин

Фото: Из личного архива Ратмир Дашкин

Фото: Из личного архива

— Есть ли у России перспективы массового производства интермедиатов? Что сейчас представляет собой этот рынок?

— Компании, занятые в крупнотоннажной химии, способны выпускать продукцию для фармацевтики. Но относительно небольшая потребность в ней со стороны фарминдустрии несопоставима с имеющимися у химиков мощностями. Если говорить о тонком и малотоннажном сырье для фармпромышленности, то российский рынок потребления не может конкурировать с Китаем по производимым объемам.

Внутри страны экономически целесообразно производить сырье только для тех лекарств, которые только что потеряли патентную защиту. При условии, что выпуск сырья для этих препаратов еще массово не запущен в Китае. На это, как правило, требуется два-три года. Но с учетом рисков большинство российских компаний идут по простому пути, покупая готовую продукцию в Китае и минимизируя расходы. Изменить ситуацию и дать толчок к развитию производства как субстанций, так и исходных реагентов для них может государство, которое будет готово платить за локализацию.

— Государство постоянно должно поддерживать отрасль или производство интермедиатов сможет выйти на окупаемость, а далее на экспортные рынки?

— Есть продукты, по которым это возможно. А есть те, производство которых даже с учетом экспорта всегда будет меньше объемов выпуска в Китае. Например, антибиотики — догнать китайских производителей в этом сегменте по объему выпуска почти невозможно. В то же время делать антибиотики внутри страны важно для национальной безопасности.

— Какие компании в России уже занимаются локализацией производства химического сырья для фармсубстанций?

— Есть компании, которые занимаются перекристаллизацией или очисткой китайского сырья, запустив одну или две стадии синтеза. Однако примеры производства по полному циклу, по всей цепочке, единичны.

Среди компаний, которые занимаются синтезом, но не выпускают сами субстанции, наш Менделеевский инжиниринговый центр, «МБИ-Синтез», «Волгохимформ», Пермская химическая компания. Это небольшие компании, которые делают на своих площадках три-пять видов продукции и нарабатывают их по несколько тонн.

— Достаточно ли возможностей у этих небольших компаний, чтобы организовать производство интермедиатов, если такая задача будет поставлена?

— Если эти продукты не выпускались долгое время и, вероятно, речь идет о мощностях, действовавших в Советском Союзе, как вы считаете, они будут конкурентоспособными? Даже если предположить, что заводы сохранились.

Проблема мощностей, созданных еще в советское время, в том, что они были заточены на производство продуктов без учета того уровня себестоимости, который необходимо достичь сейчас. Поэтому в любом случае, для того чтобы организовать производство интермедиатов, требуется достаточно большой объем инвестиций.

— Такие химические производства в основном советские?

— Я не знаю ни одного в полной мере современного производства, которое выпускало бы интермедиаты. Это в любом случае реконструкция, переделка и поддержание имевшихся мощностей, в отличие от производств по последним стадиям синтеза субстанций, которые были обновлены. Потому что требования к перекристаллизации, очистке сильно увеличились. А само химическое производство находится примерно на том же уровне, на каком было, и, как следствие, требует больших вложений.

Интервью взяла Полина Гриценко