Александр Кокорин вернулся в кипрский клуб «Арис»

Кипрский футбольный клуб «Арис» Лимасол заявил о возвращении в команду Александра Кокорина. Об этом сказано на сайте клуба.

«Самый ценный игрок прошлогоднего чемпионата Кипра по футболу и лучший бомбардир нашей команды в прошедшем сезоне Александр Кокорин снова в "Арисе"!» — добавили в пресс-службе клуба.

В «Арисе» уточнили, что Александра Кокорина удалось подписать из «Фиорентины» на один сезон на правах аренды с опцией продления на один год. Переход в другую команду стал возможен в том числе «благодаря желанию самого игрока».

В 2021 году Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину», откуда в прошлом спортивном сезоне на правах аренды перешел в клуб «Арис». Там он сыграл в 30 матчах и забил 13 мячей, после чего его признали лучшим игроком чемпионата Кипра.

Петр Бузлаев