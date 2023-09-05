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Коммерсантъ FM
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Автомобиль с чувственным именем

Дмитрий Гронский — о Сhangan Lamore

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новом седане D-класса.

Фото: Changan

Фото: Changan

Помните, как герой фильма «Формула любви» объяснял внучке про любовь у иностранных товарищей? «"Любовь", Фимка, у них слово "амор". "Амор" и глазами так у-у-у».

Автопроизводители всегда пользовались тем, что приобретение автомобиля для многих из нас не только рациональный, но и во многом эмоциональный поступок, и потому наделяли свои модели именами, так или иначе имеющими отношение к чувственности.

Из сегодняшних можно вспомнить Voyah Passion, то есть «Страсть»; у Kia в девяностые выпускался большой седан Potentia. У моего знакомого был такой автомобиль, и он всегда испытывал неловкость, когда звонил в автомастерскую и говорил, что его Potentia нуждается в сервисе.

Но это все, как говорится, вокруг да около. Мне кажется, никому из автомобильных компаний не приходило в голову назвать машину словом «Любовь». Первой стала китайская марка Changan, выпустившая на российский рынок модель Lamore. Это, на минуточку, 15-я по счету модель в продуктовой линейке бренда на российском рынке.

Сhangan Lamore — седан D-класса, отличающийся элегантным, но немного резковатым дизайном. Острые грани в передней и задней части кузова, а также массивная радиаторная решетка с 3D-эффектом выглядят немного вычурно. Оптика полностью светодиодная. Дверные ручки прячутся в кузов, еще относительно недавно такой функцией у нас щеголял разве что Range Rover Velar.

Face-ID, определив, что за водитель садится за руль, сразу подстроит под него кресло. По центру приборной панели огромный вертикальный сенсорный дисплей, своими габаритами больше напоминающий не iPad, а телевизор.

Полуторалитровый бензиновый двигатель развивает 166 л.с. и 300 Нм момента. Привод, конечно же, передний. Коробка — семиступенчатый «робот». Максимальная скорость, как утверждает релиз, 200 км/ч.

Стартовая стоимость новинки — без малого 3 млн руб. С другой стороны, когда мы говорим про любовь, упоминать про деньги считается дурным тоном.

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