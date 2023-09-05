«Уничтожена главная скульптура Роксаны Джексон»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о въезде автомобиля в галерею Эндрю Рафача, а также вспоминает о похожем происшествии в Stella Art Foundation.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Roxanne Jackson / Andrew Fafacz Gallery Фото: Roxanne Jackson / Andrew Fafacz Gallery

Вот такая новость: в Чикаго пикап врезался в фасад галереи Эндрю Рафача в Уэст-Тауне, уничтожив крупномасштабную керамическую работу художницы Роксаны Джексон и повредив здание. Столкновение произошло в 2:45 в воскресенье. На видео с инцидентом видно, как грузовик мчится по Чикаго-авеню в сторону галереи, а затем врезается в стеклянные окна зала.

Галерея Рафача представляет персональную выставку работ Джексон под названием «Подсвечники для преступного мира», большая часть которых была сделана во время ее резиденства в Центре современной керамики Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич. Уничтожена главная, самая большая и дорогая скульптура Джексон — «Сумерки сладкого листа». Это произведение высотой почти в 2,5 м состоит из шести частей, сложенных друг на друга и образующих фигуру, похожую на тотемный столб. Оценка работы составила $22,5 тыс. На видеозаписи группа из трех мужчин покидает окрестности галереи сразу после крушения. Рафач считает, что грузовик намеренно въехал в галерею. Потому что, по его словам, он видел кадры: рядом стоит отдельная группа людей, как будто они зрители и ждут крушения.

А я сразу вспомнил буквально аналогичный случай. В 2010 году, как сейчас помню, приходим мы в галерею Stella Art Foundation, которая тогда располагалась на Мытной улице, 62, на выставку молодого тогда Андрея Кузькина с названием «Герои левитации». Выставка была посвящена Дню космонавтики, видимо, поэтому Кузькин лежал под потолком в гамаке, полностью обнаженный и в позе эмбриона. Много часов подряд. Нашу маленькую дочь это проявление современного искусства настолько впечатлило, что она даже не заметила, как в витрину галереи въехал задним ходом джип. Человек якобы просто перепутал передачи. Странно, что он оказался учеником Школы Родченко, а на парапет были заботливо уложены досочки. Правды мы так и не узнали.