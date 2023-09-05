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На тюменском кладбище благоустроят территорию, где похоронены участники СВО

Сектор Червишевского кладбища в Тюмени, где похоронены участники специальной военной операции (СВО), будет благоустроен. Об этом сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.

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Фото: Telegram-канал Александра Моора

Проект мемориала и благоустройства сектора кладбища

Проект мемориала и благоустройства сектора кладбища

Фото: Telegram-канал Александра Моора

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Фото: Telegram-канал Александра Моора

Проект мемориала и благоустройства сектора кладбища

Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам господина Моора, на территории будут заасфальтированы дорожки, оборудована входная группа. Также губернатор поручил создать памятный знак. «В планах также сделать мемориал в областном центре. Чуть позже соберемся с участниками боевых действий, обсудим детали и решим, каким он будет»,— добавил Александр Моор.

Напомним, в Березняковском районе в честь погибших в зоне СВО десантников появятся две улицы. Их назовут именами Андрея Огибалова и Владимира Гоненко.

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