В Тюмени две улицы назовут в честь погибших на СВО бойцов

В Березняковском районе Тюмени в честь погибших в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине десантников появятся две улицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Инициативу присвоения улиц именами бойцов проявила региональная общественная организация ветеранов десантных войск «Союз десантников».

Решением комиссии по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной в городе появятся улицы в честь Андрея Огибалова и Владимира Гоненко.

Уроженец Тюмени Андрей Огибалов на СВО был рядовым контрактной службы. Во время движения в колонне боевой тактической группы на машине он увидел группу боевиков-противников, находящихся в засаде. Предупредив командира, он развернул боевую машину в сторону противников и дал команду на открытие огня.

«В ходе завязавшегося боя Андрей получил ранения, но, превозмогая боль, продолжил уничтожать противника. Во время боестолкновения враг понес большие потери и был вынужден отступить»,— сказано в сообщении. Рядовой Огибалов был посмертно награжден орденом Мужества.

Тюменец Владимир Гоненко был мобилизован на службу в ВДВ в зону проведения СВО. Молодой человек действовал в составе штурмовой группы по уничтожению важного опорного пункта боевиков. «Он первым ворвался в траншею врага и, уверенно действуя, лично уничтожил шесть боевиков, закидал ручными гранатами пулеметный расчет»,— передают в администрации. Ефрейтор Гоненко погиб, спасая своего командира. Он также был посмертно награжден орденом Мужества.

Полина Хабарова

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