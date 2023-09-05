Троих белгородцев задержали по подозрению в нелегальном сбыте оружия и боеприпасов

Уголовные дела о незаконном обороте оружия и боеприпасов (ч.1,2,5 ст. 222 УК РФ, до 12 лет колонии) и нелегальном сбыте взрывчатых веществ (ч.1 ст. 222.1 УК РФ, до восьми лет колонии) возбуждены в отношении троих жителей Алексеевского горокруга Белгородской области. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Найденное у подозреваемых оружие

Фото: пресс-служба УМВД по Белгородской области

Предварительно установлено, что в августе этого года белгородцы продали пистолет ТТ и 24 патрона к нему, снайперскую винтовку Драгунова и ручную гранату. В ходе оперативных мероприятий этот арсенал был изъят. Также правоохранители провели обыски по месту жительства каждого подозреваемого и в гараже одного из них и обнаружили около 1,9 тыс. патронов различного калибра, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружье, обрез, два магазина к автомату Калашникова, пороховую шашку, ручную гранату и более 6 кг пороха. Все это направлено на экспертизу.

«В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений и других эпизодов противоправной деятельности задержанных»,— заключили в полиции.

Ранее белгородца приговорили к исправительным работам за хранение 8 кг пороха.

Алина Морозова

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