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обновлено 12:52

Скончался первый зампред Омского горсовета Виталий Путинцев

Скончался первый заместитель председателя Омского городского совета Виталий Путинцев, сообщает горсовет Омска. Точные причины смерти в настоящее время неизвестны.

Виталий Путинцев окончил Омское высшее танково-инженерное училище в 1985 году. С 1991 по 2002 год занимал руководящие должности в коммерческих организациях финансового и зернового рынков. С 2002 по 2004 год исполнял обязанности директора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».

В 2004 году на собрании Омского облсоюза предпринимателей большинством голосов был избран новым президентом ООО «Чистый город». На этой должности Виталий Путинцев находился до последнего времени. Таже с 2004 года являлся депутатом Омского горсовета четвертого и пятого созывов на непостоянной основе.

В марте 2020 года депутаты горсовета Омска назначили его на должность заместителя председателя главы комитета по вопросам ЖКХ и транспорта. Тогда его кандидатуру поддержали 24 из 39 депутатов. В сентябре прошлого года во время первой сессии городского совета седьмого созыва по предложению фракции «Единой России» был выбран первым вице-председателем.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в Омской области скончался спикер заксобрания региона Владимир Варнавский.

Александр Киселев

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