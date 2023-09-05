«Ситибанк» закроет свой единственный банкомат в Петербурге

АО КБ «Ситибанк» сообщило о прекращении обслуживания в банкоматах, они будут демонтированы до конца 2023 года. Закроется и единственный аппарат по выдаче наличных в Санкт-Петербурге, который расположен на Невском проспекте у Аничкова моста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

«Решение прекратить обслуживание в банкоматах связано с решением Citi о сворачивании розничного бизнеса в России. В апреле 2021 года Citi объявил о решении продать розничный бизнес в России, следуя обновленной глобальной стратегии розничного бизнеса и решению о его продаже в 14 странах»,— сообщили в кредитной организации.

Планы по сворачиванию розничного бизнеса банка в России были анонсированы в августе прошлого года. Спустя два месяца «Ситибанк» объявил о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов клиентов АО КБ «Ситибанк» российскому коммерческому банку ПАО «Банк Уралсиб». Между ними также был заключен договор, по которому «Уралсиб» приобретает задолженность по ранее выданным кредитным картам в случае согласия клиентов. Кредитная организация также будет обслуживать карты клиентов.

«Ситибанк» вошел в список из 45 банков, сделки с капиталом которых были ограничены в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Татьяна Титаева

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