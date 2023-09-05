Виктор Гончаров назначен советником губернатора Ростовской области

Бывший первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров назначен советником главы региона. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Василий Голубев, сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Эту должность Виктор Гончаров будет занимать на общественных началах – на период полномочий губернатора региона»,— отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, Виктор Гончаров, с 2017 года занимал пост первого замгубернатора. Чиновник покинул эту должность по собственному желанию 21 августа текущего года, по причине перехода на новое место работы.

Анастасия Назарова