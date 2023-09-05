Следователи возбудили уголовное дело из-за смертельного ДТП в Алапаевске

Следователи Алапаевска (Свердловская область) возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая в пьяном виде устроила ДТП, в котором погибли 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

Женщина обвиняется по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщил «Ъ-Урал» знакомый с ситуацией источник, следствие запрашивало заключить женщину под стражу, однако ей была выбрана мера пресечения в виде нахождения под домашним арестом.

Напомним, смертельное ДТП произошло около 06:45 2 сентября на подъезде к коллективному саду «Южный». 30-летняя пьяная водитель Hyundai Solaris выбрала небезопасную скорость, в результате чего она потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в дерево. После столкновения автомобиль воспламенился.

Пассажиры Hyundai погибли на месте. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлена в Алапаевскую больницу. В автомобиле никто не был пристегнут ремнями безопасности.

Полина Хабарова

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