В Алапаевске в ДТП погибли девушка и подросток

В Алапаевске произошло в ДТП, в котором погибли 18-летняя сестра водителя и ее 16-летний пасынок. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. Инцидент произошел около 06:45 2 сентября на подъезде к коллективному саду «Южный».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области Фото: Пресс-служба УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации, 30-летняя водитель Hyundai Solaris выбрала не безопасную скорость, в результате чего она потеряла управление, съехала с дороги и врезалась в дерево. После столкновения автомобиль воспламенился.

Пассажиры Hyundai погибли на месте. Водитель с травмами различной степени тяжести доставлена в Алапаевскую больницу. В ГИБДД уточнили, что никто в автомобиле не был пристегнут ремнями безопасности.

Женщина-водитель имеет стаж вождения четыре года. В 2023 году два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. Установлено, что в момент ДТП она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нее составили административные материалы по 12.6 КоАП РФ за то, что никто не был пристегнут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.6 ст.264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Водитель задержана, помещена в изолятор временного содержания местного ОВД.

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