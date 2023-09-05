Минфин не видит смысла вводить налог для компаний, возвращающихся в Россию

Минфин не видит смысла вводить дополнительный налог для зарубежных компаний при возвращении в Россию, сообщил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. Он отметил, что зарубежные компании будут должны выкупать свои активы в стране по рыночной стоимости.

«Чтобы заплатить дополнительный налог при возврате — такого нет. Им нужно будет купить свой бизнес назад, то есть, если они уходят, это значит, что они продали свой бизнес. Если они возвращаются, то им нужно будет приобрести здесь активы по рыночной стоимости»,— сказал господин Чебесков на форуме «Цифровые финансы: новая экономическая реальность» (цитата по «РИА Новости»).

Иван Чебесков добавил, что Минфин не проводит оценку числа компаний, которые потенциально хотели бы вернуться на российских рынок. При этом, по его словам, ведомство приветствует инвесторов, которые хотят прийти в Россию.

В марте 2022 года правительство установило правило, по которому сделки компаний из недружественных стран должна согласовывать специальная комиссия. В случае продажи активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%.

Олеся Павленко