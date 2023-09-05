Mercedes-Benz подтвердил создание компактного G-Class

Компания Mercedes-Benz выпустит компактную версию внедорожника G-Class, сообщает Auto Express со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Олу Каллениуса.

Никакой информации о новой модели, которая известна пока как Little G, не обнародовано. Заявлено, что внедорожник перенесет характер Mercedes-Benz G-Class в более компактный формат, а также сохранит узнаваемый дизайн «гелендвагена».

Новый Little G расширит линейку внедорожников Mercedes-Benz, в которую вместе с компактной моделью войдет новый электромобиль EQG. Сроки появления компактного «гелендвагена» не названы.

Максим Вершинин

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