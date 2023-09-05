За неделю коронавирусом в Черноземье заболели на 7% больше жителей

С 28 августа по 3 сентября в Черноземье коронавирусом заболели 118 человек, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Это на 7% больше, чем неделей ранее, когда было выявлено 110 случаев. С начала пандемии коронавирусом в Черноземье заболели 1 307 228 человек. За неделю выздоровели 144 пациента (всего — 1 284 581 От последствий скончался один человек (всего — 22 152).

В Белгородской области выявлено десять случаев коронавируса (всего — 174 035, на прошлой неделе — 11). Выздоровели также десять пациентов (всего — 171 486). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 371).

В Воронежской области выявлено 66 случаев коронавируса (всего — 507 400, на прошлой неделе — 52). Выздоровел 76 пациент (всего — 498 528). Зафиксирован один летальный случай (всего — 8 702).

В Курской области выявлено восемь случаев коронавируса (всего — 155 869, на прошлой неделе — семь). Выздоровели также семь пациентов (всего — 153 318). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 545).

В Липецкой области выявлено 14 случаев коронавируса (всего — 184 011, на прошлой неделе — 19). Выздоровело 28 пациентов (всего — 179 983). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 4 004).

В Орловской области выявлено 14 случаев коронавируса (всего — 140 844, на прошлой неделе — 18). Выздоровел 21 пациент (всего — 138 836). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 1 986).

В Тамбовской области выявлено шесть случаев коронавируса (всего — 145 102, на прошлой неделе — три). Выздоровели два пациента (всего — 142 397). Летальных случаев не зафиксировано (всего — 2 544).

В России за неделю заболели 5 217 человек (всего — 22 995 765), выздоровело — 3 655 (22 446 519), умерло — 16 (399 999).

С середины мая 2023 года оперштаб по постановлению правительства РФ перестал публиковать ежедневную статистику. Оперативные данные по COVID-19 за прошедшую неделю публикуются по вторникам.

Из-за чего может вырасти заболеваемость коронавирусом — читайте в материале «Ъ» «Кто такая Эрис»

Сергей Калашников

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