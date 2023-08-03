Петербургский бизнес попросил власти расширить возможности торговли с фудтраков

Петербургские бизнесмены, работающие в сфере общественного питания, обратились к властям Санкт-Петербурга с предложением внести изменения в законодательство и приравнять фудтраки к нестационарным торговым объектам (НТО), сообщают «Ведомости Санкт-Петербург». С такой инициативой предприниматели обратились на заседании по инвестициям Законодательного собрания города 2 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В настоящее время для торговли с фудтраков есть две возможности: они могут либо находиться на частной территории, либо участвовать в работе городских ярмарок. При этом торговля на городских участках земли ограничена во времени: фургонам с едой разрешено стоять только в течение двух месяцев в квартал.

По словам и.о. начальника управления развития потребительского рынка комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ) Санкт-Петербурга Алексея Литвинюка, в этом году власти совместили II и III кварталы, чтобы дать возможность фудтракам работать с мая по август.

Однако существующие ограничения мешают развитию бизнеса. В частности, сеть ресторанов домашней кухни «Теремок» в 2022-2023 годах планировала установить 15 фургонов, но пока установила только 10. В основном они расположены на частной территории.

По оценке предпринимателей, сейчас установка фудтрака в большей степени маркетинговый ход, чем возможность получить прибыль. Средняя стоимость установки фудтрака с удобными для сотрудников условиями, по оценке председателя попечительского совета Санкт-Петербургского представительства Федерации рестораторов и отельеров России Максима Жукова, составляет 5-6 млн рублей. При таких затратах проект может окупиться, если фудтрак будет непрерывно работать около двух лет, но правовых оснований для этого пока нет. По словам господина Жукова, чтобы бизнес захотел инвестировать в такие проекты, в законодательстве фудтраки должны быть приравнены к НТО, а срок аренды для них должен составлять 5 лет.

В свою очередь, господин Литвинюк обратил внимание еще на еще одну преграду. Фургоны с едой по ПДД относят к транспортным средствам, и поэтому они не могут размещаться на тротуарах. И в этой части тоже необходимы изменения в законодательстве, считают предприниматели.

Возможным выходом из ситуации может стать расширение локаций под ярмарки. По словам начальника отдела согласований и разрешений комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Ивана Деревянко, в Смольном готовы легализовать их организацию в парках и скверах. До конца лета чиновники подготовят список парков, в которых можно проводить ярмарки, отметил он.

Все предложенные идеи об изменении региональных законов будут рассмотрены на заседании по снижению административных барьеров в секторе МСП в августе этого года под руководством председателя КППИТ Кирилла Соловейчика, рассказал депутат заксобрания Петербурга Дмитрий Панов.

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