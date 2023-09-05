Прокуратура начала проверку по факту аварии с участием авто и поезда из Адлера

Южная транспортная прокуратура начала проверку по факту аварии с участием легкового автомобиля Daewoo Gentra и пассажирского поезда «Адлер — Минск» на переезде в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры Фото: Пресс-служба Южной транспортной прокуратуры

Столкновение произошло ранним утром 5 сентября. Водитель автотранспорта выехал на железнодорожный переезд перед движущимся поездом. По данным СКЖД, машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за небольшого расстояния столкновения избежать не удалось. В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажир иномарки.

По данным ведомства, ДТП произошло в районе хутора Еремеевка Азовского района.

Анастасия Донскова

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram