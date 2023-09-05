Мишустин утвердил правила выделения денег на жилье очередникам в новых регионах

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее правила предоставления субвенций на обеспечение жильем очередников в присоединенных регионах. Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области начнут получать необходимое финансирование с 1 января 2024 года.

Жителям упомянутых регионов по их выбору могут предоставить жилое помещение подходящего метража либо единовременную денежную выплату на строительство или покупку дома или квартиры. Предоставляемое жилое помещение будет оформлено в собственность. В правительстве уточнили, что нововведения затронут жителей, «которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий», передает ТАСС.

30 сентября 2022 года президент Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. В этих четырех регионах действует военное положение.

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Лаура Кеффер