У нижегородского минкульта нет нормативной базы для сохранения советских мозаик

Министерство культуры Нижегородской области не знает, как сохранить мозаики, нанесенные на стены домов в советское время. На запрос «Ъ-Приволжье» в министерстве ответили, что в российском законодательстве нормативная база по сохранению советского монументально-декоративного искусства отсутствует.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО "ДК Московского района"

Фото: АО "ДК Московского района"



Сейчас региональные власти изучают опыт других регионов и намерены создать экспертный совет с привлечением специалистов федерального уровня. С помощью этого совета планируется провести ревизию всех имеющихся в регионе объектов, уровень их ценности и степень сохранности. После этого власти обещают разработать пилотный проект по сохранению объектов монументально-декоративного искусства.

Общественный резонанс ситуация с сохранением мозаик на фасадах зданий времен СССР получила после того, как рабочие закрыли утеплителем рисунок на стенах детского №394 «Парус». Тогда в мэрии Нижнего Новгорода заявили, что мозаика не представляет художественной ценности, а детскому саду необходим ремонт, чтобы воспитанники не мерзли зимой.

Сейчас АО «ДК Московского района» начал демонтаж аварийных элементов декоративной плитки на фасаде дома №118 по улице Березовская. Автором мозаики является нижегородский художник-монументалист, Заслуженный художник России Валентин Любимов. Она была создана специально к Олимпиаде 1980 года и называется «Быстрее. Выше.Сильнее.». В нижегородском минкульте, не вдаваясь в подробности, сообщили, что рассматривается несколько вариантов того, как поступить с этой мозаикой в дальнейшем.

Андрей Репин