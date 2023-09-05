«Сбер» первым в России введет автоматическую оплату с запасных счетов

Сбербанк первым в России разработал сервис, который позволяет производить оплату сразу несколькими дебетовыми и кредитными картами, а также платежными счетами. Таким образом, когда на одном из счетов недостаточно средств для оплаты, деньги автоматически спишутся с другого счета, сообщила пресс-служба «Сбера».

«Недостающая сумма просто спишется с заранее выбранных запасных счетов. Нужно всего лишь настроить оплату с нескольких счетов в приложении ''Сбербанк Онлайн'', выбрав главную карту и запасные счета»,— разъяснила пресс-служба.

В кредитной организации сообщили, что новая функция пока тестируется на сотрудниках и будет доступна клиентам этой осенью.

Эрдни Кагалтынов