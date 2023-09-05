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Коммерсантъ FM
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«СИБУР-Нефтехим» назвал штатной ситуацией горение на заводе в Дзержинске

АО «СИБУР-Нефтехим» официально опровергло информацию об аварии на предприятии, появившуюся в социальных сетях. На записях видно, как на территории предприятия поднимается столб огня и черного дыма.

В МЧС заявили, что на предприятии произошло нарушение технологического процесса с последующим горением. Угрозы распространения огня нет. Сотрудники пожарной охраны привлекались по третьему рангу пожара, но никаких работ не выполняли.

На предприятии заявили, что утром 5 сентября было штатно остановлено производство окиси этилена и гликолей. Причиной стало снижение подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком. На короткий срок факельная установка была переведена в режим интенсивного дымного горения, что предусмотрено действующими технологическими регламентами.

После возобновления подачи продуктов в полном объеме производство возобновит работу. Ведется мониторинг состояния атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны, результаты будут опубликованы на официальном сайте предприятия.

Андрей Репин, Нижний Новгород

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