Бывшую электростанцию «Красный Октябрь» признали региональным памятником

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга внес здание ГРЭС «Красный Октябрь» в список объектов культурного наследия регионального значения, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Здание электростанции расположено по адресу: Октябрьская наб., д.108к1, литера А. Сейчас оно не функционирует.

«Решение о включении ГРЭС «Красный Октябрь» в реестр памятников культурного наследия — очередной важный шаг в деле сохранения уникальных промышленных объектов Санкт-Петербурга. […]. В этой электростанции — история нашего города. Во время блокады, когда у Ленинграда не было связи с Волховом, ГРЭС в Уткиной заводи оказалась единственной, способной снабжать электроэнергией город», — рассказал об электростанции вице-губернатор Санкт-Петербурга Анатолий Повелий.

ГРЭС «Красный Октябрь» начали строить в 1913 году. До революции она носила название «Уткина Заводь». Первую очередь в стиле неоклассицизма закончили строить в 1916 году. В 2010 году ТЭЦ №5, располагавшаяся на территории ГРЭС «Красный Октябрь», закончила свою работу. 20 марта 2023 года на заседании Научного комитета ИКОМОС по наследию промышленной архитектуры и инженерного искусства был представлен проект приспособления здания под культурный кластер с гостиницей.

В августе 2019 года КГИОП признал объектом культурного наследия регионального значения 13 жилых домов рабочего городка при ГРЭС, построенные в стиле конструктивизма.

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