Мэр Чернигова сообщил об обысках по делу о закупках энергооборудования

Исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако сообщил в своем Telegram, что у него дома проводят обыск сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Господин Ломако связал обыск с закупками оборудования для энергетики.

По его словам, сотрудники СБУ пришли в его квартиру утром, пока он «собирал детей в школу». Постановление об обыске выдал Шевченковский суд Киева. Других подробностей обыска не приводится.

В июне СБУ предъявила подозрение в коррупции заместителю мэра Чернигова Виктору Геращенко. В том же месяце его арестовали под залог в размере 32 млн гривен.

По данным следствия, господин Геращенко закупил по завышенным ценам за счет бюджетных денег новый трансформатор для местной ТЭЦ, которая была повреждена в результате российских обстрелов весной 2022 года. Следствие оценило ущерб государству в сумму более 30 млн гривен.

Олеся Павленко