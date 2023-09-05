Поставки СПГ в ЕС выросли до максимальных уровней

Темпы поступления сжиженного природного газа (СПГ) с терминалов в газотранспортную систему Европы выросли до рекордных показателей. Мощности регазификации СПГ и его закачки в трубопроводы в Европе загружены на 54% от максимума. Темпы закачки газа в подземные хранилища (ПХГ) упали до минимума с 2020 года, при этом общие накопленные запасы газа в ЕС находятся на историческом максимуме — 93%. Об этом сообщил ТАСС.

Как отмечает ТАСС, ситуация с забастовками на СПГ-заводах в Австралии частично разрешена, так как Woodside Energy договорилась с профсоюзом работников об отмене забастовки. При этом сотрудники Chevron по-прежнему планируют начать забастовку 7 сентября.

Средняя стоимость газа в августе в Европе достигла $396 за 1 тыс. куб. м, в начале сентября опустилась до $386.

Как пишет ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), 3 сентября отбор газа из ПХГ в Европе составил 38 млн куб. м, закачка — 253 млн куб. м. Сейчас ПХГ заполнены на 93,28%, что на 11,6 п.п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет.

Сегодня, 5 сентября, «Газпром» прокачивает газ через территорию Украины в объеме 42,4 млн куб. м. Накануне объем прокачки составил 41,7 млн куб. м.

Цены на газ в Европе стали расти на последней неделе августа из-за ожидаемых забастовок на двух крупных СПГ-заводах в Австралии. Масштабы забастовок пока неизвестны: сотрудники могут как полностью прекратить добычу газа и остановить отгрузку СПГ, так и ограничиться отказом от сверхурочной работы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газ достается спотом».

Олеся Павленко