Ярославский СК организовал проверку по факту срыва ремонта дорог в Ростове

В Ростове Ярославской области проводится доследственная проверка из-за нарушения сроков сдачи ремонта пяти дорог. Проверка проводится по указанию руководителя следственного управления СК России по Ярославской области Анатолия Щурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ростове подрядная организация АО «ПК «Автодорстрой» задержала ремонт пяти дорог, получив аванс в размере 145 млн руб. Всего с компаний заключен контракт на ремонт 15 дорог, из которых шесть должны отремонтировать в этом году, остальные — в следующем. При этом из всех шести объектов работы окончательно не выполнены ни на одном, вопреки установленному контрактом графику.

После появления данной информации в СМИ, региональное управление организовало проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

«В настоящее время сотрудниками СКР будет проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, а также произведены иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— говорится в сообщении СК.

Алла Чижова