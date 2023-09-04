В Ростове подрядчик нарушил сроки сдачи дорог

В Ростове Ярославской области подрядная организация АО «ПК «Автодорстрой» задержала ремонт пяти дорог, получив аванс в размере 145 млн руб. Об этом сообщает региональный ОНФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ОНФ Ярославская область Фото: ОНФ Ярославская область

Всего с компаний заключен контракт на ремонт 15 дорог, из которых шесть должны отремонтировать в этом году, остальные — в следующем. В ОНФ рассказали, что уже пропущены сроки сдачи Пролетарской улицы и Ярославского шоссе, работы на них должны были завершить 15 августа.

На Московском шоссе отфрезеровали только верхний слой, а на Ленинскую улицу подрядчик еще не выходил. Хотя покрытие обеих дорог надо обновить до 10 сентября. На улице Карла Маркса подрядчик отстает по сетям. Не отстает подрядная организация, как утверждает член ОНФ, только по ремонту на Советской площади, там работы запланированы на октябрь-ноябрь.

В этом году подрядчик получил уже авансом 145 млн руб. из общей стоимости ремонта 290 млн, что, как уточняет член регштаба Народного фронта Темур Абдуллаев, контракт не предполагал, авансирование предусмотрено в допсоглашении.

«Проинформируем о срыве сроков губернатора, попросим ФАС, прокуратуру и Следком проверить контракт»,— сообщили в ОНФ.

Алла Чижова