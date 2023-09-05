Бастрыкин взял на контроль дело об избиении ребенка в татарстанском приюте

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела об избиении ребенка в соцприюте Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Напомним, инцидент произошел в соцприюте «Асылташ» в Набережных Челнах. Один из старших детей держал младшего, а другие его по очереди избивали, остальные же ребята наблюдали за ситуацией. Позже по факту ЧП прокуратура начала проверку, по результатам которой возбудили уголовное дело.

Руководство соцприюта в свою очередь заявило, что дети таким образом играли. Сейчас следователи устанавливают детали и причины случившегося. Также им предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) со стороны должностных лиц детского учреждения.

Господин Бастрыкин дал поручение главе татарстанского управления ведомства Валерию Липскому доложить о ходе расследования данного дела.

В пресс-службе Минтруда Татарстана отметили, что сейчас сотрудники ведомства выясняют обстоятельства произошедшего. Министерство также начало проверку, по результатам которой будут приняты соответствующие решения.

«Ребенок осмотрен врачами, его здоровью ничего не угрожает»,— уточнили в министерстве.

"Ъ-Казань"