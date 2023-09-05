В Татарстане после избиения ребенка в социальном приюте возбудили дело

После избиения ребенка в соцприюте для детей и подростков «Асылташ» в Набережных Челнах возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Титова, Коммерсантъ

Видео с места событий появилось в соцсетях. На кадрах видно, как один из старших ребят держит младшего, а другой бьет его ногами и руками. Позже удары стал наносить еще один мальчик. Остальные же просто смотрели на это. По факту произошедшего прокуратура начала проверку.

Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Расследование взято на особый контроль в прокуратуре, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"